Лондон, 25 сентября, 2016, 03:24 — ИА Регнум. Британская полиция задержала мужчину, подозреваемого во взломе аккаунта онлайн-хранилища ICloud, принадлежащего Пиппе Миддлтон, сестры герцогини Кембриджской. Злоумышленник завладел фотографиями британской королевской семьи и пытался продать их за внушительную сумму, сообщает 24 сентября Daily Mail.

Johan Viirok Хакер

Сообщается, что 35-летний хакер был задержан в графстве Нортгемптоншир. Мужчину доставили в отделение полиции в южной части Лондона, его обвиняют в неправомерном использовании компьютерных технологий.

Ранее сообщалось, что в руках хакера оказалось более 3000 фотографий, на которых изображены Пиппа Миддлтон, ее жених Джеймс Мэттьюз, а также принц Ульям с детьми и супругой. Мужчина намеревался продать фотографии через интернет, запросив за них в общей сложности более 85 тысяч долларов.