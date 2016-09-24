Вашингтон, 25 сентября, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Американский истребитель F-16, легкая модель, призванная заменить для США и их союзников по НАТО устаревшие самолеты F-104 и F-15, уже не отвечает современным требованиям и должен быть снят с эксплуатации. На текущий момент F16 серьезно проигрывает новым поколениями российских и китайских истребителей, считают авторы статьи, опубликованной в пятницу, 23 сентября, в издании The National Interest.

Cherie A. Thurlby Истребитель F-16

Достойную конкуренцию американскому истребителю составили китайский J-20 и российские Су-35 и Т-50 (ПАК ФА). Несмотря на то что Су-35 не может быть незаметным для противника, его технические характеристики позволяют ему обнаружить F-16 гораздо раньше, чем это способен сделать F-16. Что касается новой российской модели ПАК ФА и китайского J-20, то американский истребитель не сможет их обнаружить и вполне может стать мишенью управляемой ракеты противника вневизуальной дальности.

Конечно, можно оставить F-16 на вооружении, улучшив его отдельные технические характеристики, однако не стоит забывать, что в любом случае обнаружить его будет довольно легко, так как эта задача не решается с помощью установки обновлений на уже существующую модель.

Несмотря на то, что F-16 по-прежнему будет иметь значение в боях средней интенсивности, таких которые идут на территории Сирии или Ливии, единственным решением проблемы является создание нового самолета, уверены авторы статьи.