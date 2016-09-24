Берлин, 25 сентября, 2016, 02:34 — ИА Регнум. Миграционная политика канцлера Германии Ангелы Меркель стала причиной того, что Левая партия ФРГ становится все более популярной среди избирателей. На съезде партии левого толка были выдвинуты предложения по преодолению миграционного кризиса, сообщает RT.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

По мнению представителей Левой партии ФРГ, страна принимает недостаточно усилий для того, чтобы преодолеть кризис. Как заявил член партии Грегор Гизи, необходимо обеспечить надежный контроль на въезде в Европу, чтобы террористы не смогли попадать в Германию. Однако в таком случае строить стены — не выход из положения.

«У нас уже была одна стена в Берлине», — напомнил Гизи.

Он отметил, что серьезные проблемы нельзя решать строительством преграды, так как в один день миллион человек бросится штурмовать стену. Тогда ситуация выйдет из-под контроля властей.

«Единственный способ избежать этого — преодолеть трудности, которые побуждают людей покидать свои страны», — подчеркнул политик.

Однако на фоне роста интереса избирателей к Левой партии ФРГ, в стране также наблюдается и подъем правых сил. По словам Гизи, левая партия должна выступить резко против роста правого популизма в стране.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Германии состоялись выборы в региональный парламент Берлина. Партия, возглавляемая Меркель, показала наихудший показатель за все время существования этого политического объединения. Христиано-демократический союз канцлера обошла Социал-демократическая партия Германии. Что касается левых, то они на этих выборах получили на 4% больше голосов, чем во время предыдущих.

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