Вена, 25 сентября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Воссоединение Крыма с Россией необходимо признать, потому что такого мнения придерживается большинство жителей региона. Об этом в субботу, 24 сентября, заявил лидер крупнейшей оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Это уже политическая реальность, ответил Штрахе, отвечая на вопрос журналистов по поводу присоединения Крыма к России. Политик также подчеркнул, что референдум соответствовал законам и был демократическим. Свое высказывание лидер АПС подкрепил тем, что наблюдатели из Австрии, в числе которых был и он, присутствовали на референдуме и убедились тогда, что воссоединение с РФ было желанием большинства.

«Крым всегда был российским и был незаконно отделен Хрущевым. Если население на референдуме высказалось за возвращение в Россию, то это к лучшему», — сказал Штрахе.

При этом австрийский политик обратил внимание на позицию Запада по этому вопросу. По его словам, в этом случае западные страны демонстрируют политику двойных стандартов. В качестве примера Штрахе привел Косово, где одностороннее объявление независимости противоречило международному праву. Но США и ЕС не стали возражать против этого.

Напомним, что Крым был включен в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.