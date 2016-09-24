Москва, 25 сентября, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Синоптики ожидают ухудшения видимости до 200−500 метров в Москве в ночь на воскресенье, 25 сентября. Об этом стало известно из предупреждения на сайте столичного МЧС.

PCock Туман на дороге

В сообщении говорится о том, что с 23:30 24 сентября до 7:00 25 сентября в Москве из-за тумана ожидается ухудшение видимости. В связи с этим в МЧС порекомендовали по возможности не ездить на машине, так как возможно затруднение движения транспорта и имеется возможность ДТП. Если же отказаться от поездок на машине невозможно, то ездить можно лишь на небольшой скорости и избегать внезапных маневров.

Что касается пешеходов, то в таких погодных условиях светоотражатели необходимы как никогда.