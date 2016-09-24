Будапешт, 25 сентября, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Венгерские полицейские выясняют причину мощного взрыва, прогремевшего на центральной площади столицы страны Будапеште в субботу, 24 сентября. В результате ранения получили по меньшей мере два человека, сообщает венгерский информационный портал MNO со ссылкой на заявление Главного управления МВД страны.

Brett Neilson Взрыв

Как стало известно, взрыв произошел утром: около 11:00. Взрывное устройство было заложено на первом этаже одного из торговых зданий. Взрывной волной выбило стекла в окрестных строениях. Очевидцы сообщили, что двух раненых увезли с места взрыва сотрудники скорой медицинской помощи.

Причина взрыва до сих пор неизвестна. Полиция оцепила место происшествия, ведется расследование.

По данным местных СМИ, жители окрестных домов покинули свои квартиры и теперь не могут вернуться домой, чтобы взять одежду и другие вещи первой необходимости.