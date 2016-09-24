Киев, 25 сентября, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ за убийство журналистов и вернувшаяся на родину после помилования, заявила, что особого статуса для Донецка и Луганская недостаточно, он нужен для всей Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Peggy_Marco Украина

По словам депутата от партии «Батькивщина», на Украине уже давно прошло время децентрализации, потому что граждане страны не хотят, чтобы вся власть была сосредоточена в руках президента. Особый статус присвоить Донецку и Луганску невозможно. Особый статус должен быть грамотно приписан для всей страны, считает Савченко.

«У нас давно назрело время децентрализации, за это стоял Майдан. Люди не хотели, чтобы все средства были сосредоточены в руках одного Виктора Януковича, в настоящее время, я думаю, не хотят, чтобы средства сосредоточены в руках действующего президента», — отметила нардеп, добавив, что соответствующее решение должно не просто устроить Донбасс, но и «выбросить Россию за границу».

Ранее как писало ИА REGNUM, Надежда Савченко во время своего визита в США сказала, что президент Украины Петр Порошенко «недорабатывает» в области реформ. Савченко заявила, что не чувствует себя комфортно, когда оценивает работу главы государства, потому что сама сделала в этом направлении довольно мало.