Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Атака американских военных самолетов по позициям вооруженных сил Сирии в районе Дейр-эз-Зора, в результате которой боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили контроль над территорией, была совершена преднамеренно. Вашингтон несет полную ответственность за этот акт агрессии, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая 24 сентября на общеполитической дискуссии 71-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

Терроризм на территории Сирии не получил бы такого распространения, если бы ему не оказывали поддержку «хорошо известные страны», уверен Муаллем.

«Мы в Сирии боремся с терроризмом от имени всего мира», — заявил министр, подчеркнув, что когда солдат сирийской армии убивает боевика, он, таким образом, щадит жизни многих невинных людей, которые могли бы стать жертвами его действий. Между тем, заявляет Муаллем, «некоторые» считают, что люди, выступающие с оружием в руках против государства и его граждан, являются законной оппозицией.

Глава сирийского МИДа также заявил о прямой и косвенной поддержке террористов со стороны Турции. Страна открыла границу для того, чтобы десятки тысяч террористов со всего мира хлынули в Сирию. Турция также предоставила боевикам материально-техническую и прямую военную поддержку, как это было в Идлибе, Алеппо и сельских районах Латакии.

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