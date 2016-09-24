Москва, 25 сентября, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Центр фотографии имени братьев Люмьер прокомментировал обвинения в адрес выставки «Джок Стерджес. Без смущения» в Москве, которую уже назвали детской порнографией и потребовали закрыть. Ответ представители центра разместили на своем сайте.

fishopen770 Фотовыставка

«В СМИ появилась ложная информация, о том, что на выставке «Без смущения» Джока Стерджеса представлена детская порнография. Мы хотим это опровергнуть. Фотографии детей, представленных на нашей выставке, соответствуют закону Российской Федерации и нормам приличия. Обнаженные модели в экспозиции — это взрослые совершеннолетние женщины», — говорится в сообщении.

На странице в Facebook центр имени братьев Люмьер написал, что на некоторых фотографиях выставки, дети, есть, но «они одеты или обнажены в рамках самых строгих ханжеских понятий». Обнаженные же представительницы слабой половины человечества — уверяют организаторы — это совершеннолетние женщины, при этом, однако, подчёркивающие, что они находятся в периоде своего полового «созревания». При этом даже поверхностное знакомство с материалами выставки заставляет глубоко усомниться в том, что все представленные на ней героини — «совершеннолетние женщины». Дети же, представленные, по уверению организаторов, в рамках «норм приличия», рискуют так раздвинуть эти нормы приличия, что они рискуют вместить в себя нудизм, полностью обнажённую натуру и фотографическое изображение гениталий.

Напомним, что ранее сенатор Елена Мизулина посчитала, что экспозиция работ американского фотографа является демонстрацией детской порнографии и потребовала закрыть выставку. Также к делу была привлечена прокуратура. Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила разобраться в происходящем прокуратуру.

Позже куратор выставки Наталья Литвинская заявила, что в Центре имени братьев Люмьер выставка продолжает свою работу.

Отметим, что открывшаяся выставка работ американского фотографа в начале сентября доступна только для лиц, достигших 18 лет. На фотографиях запечатлены девочки и девушки из нудистских общин, явно не достигающие совершеннолетия.

Что касается в целом работ Джока Стёрджеса, то напомним, что в основном в поле его зрения попадают девочки в период полового созревания, что не могло не привлечь внимание полиции в США. Так, в начале 1990-х в студию фотографа пришли стражи порядка вместе с агентами ФБР и конфисковали технику, негативы и готовые снимки. Более года по этому поводу длилось разбирательство. Однако в защиту фотографа выступило художественное сообщество США и Европы. В итоге против Стёрджесу не выдвинули обвинения. Эта история сыграла на руку фотографу: его популярность возросла.