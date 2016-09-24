Осло, 25 сентября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Exxon Mobil Corp. может продать свою долю в ряде проектов на норвежском шельфе Северного моря. Как передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, по предварительным оценкам, сумма сделки составит более $1 млрд.

Philippe Put Добыча нефти

Как утверждают источники издания, компания пока официально не объявила о продаже, но переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. В Exxon Mobil отказались комментировать предстоящую сделку, однако отметили, что предприятие является «долгосрочным инвестором в Норвегии и планирует оставаться инвестором значимым».

В норвежской части Северного моря Exxon Mobil участвует в проектах «Рингорн», «Бальдер», «Сиген» и «Йотун», объем суммарной добычи составляет 64 тысячи баррелей в день.

Отметим, ранее норвежский отраслевой портал Offshore. no сообщал о том, что Exxon намерен полностью выйти из проектов «Рингорн», «Бальдер» и «Сиген», тогда как «Йотун» будет закрыт.

Напомним также, что накануне стало известно, что продать свой 51-процентный пакет акций в североморском проекте «Мартин Линге» может французская Total. Другой нефтедобывающий гигант BP заявил о слиянии своего норвежского подразделения с компанией Det Norske Oljeselskap, доля BP в совместном предприятии составит 30%.