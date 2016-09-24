Мадрид, 24 сентября, 2016, 21:59 — ИА Регнум. «В комментариях к нему Стоун заявил, что «Обама создал систему наблюдения и контроля над населением более мощную и детальную, чем в свое время была у «Штази» в Восточной Германии, — пишет газета El País. — Впрочем, это не собственная мысль продюсера, а цитата из речей американского экс-спецагента. Стоун напомнил также, что в свой первый срок Обама пообещал, что будет ослаблять меры наблюдения за своим народом, но на деле сделал все наоборот».

Gregory Gill Тщательное наблюдение

Стоун, как отмечает издание, в процессе создания фильма девять раз летал к Сноудену в Москву.

«Я не делал его героем. Мы договорились, что просто расскажем историю с переданной им информацией, что и сделали, — подчеркнул режиссер. — Эдвард — человек вполне транспарентный и образованный человек. У него нет какой-то тайной жизни. Я думаю, что он не смог бы сделать то, что сделал, не будь рядом с ним его подруги Линдсей Миллс».

Премьера фильма в испанском прокате состоится 14 октября.