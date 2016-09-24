Вашингтон, 24 сентября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Присутствие войск Турции на территории Сирии является открытой агрессией. Об этом, как передает RT, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

alexeyklyukin Турецкий флаг

«Вновь осуждаем вторжение турецких войск на сирийскую территорию под предлогом борьбы с терроризмом, — говорит министр. — Считаем это открытой агрессией».

При этом Муаллем добавил, что правительство Сирии призывает Анкару к немедленному прекращению агрессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа 2016 г. Вооруженные силы Турции приступили к проведению военной операции: колонны турецкой военной техники пересекли границу с Сирией. Цель операции «Щит Евфрата» — очищение приграничных территорий от боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остановка продвижения курдских вооруженных группировок.

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