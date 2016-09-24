Санкт-Петербург, 24 сентября, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров в свободное от работы время сумел остановить незаконный снос исторического здания — корпуса завода Лесснера на Большом Сампсониевском проспекте, 66. Памятник промышленной архитектуры Выборгской стороны Петербурга был построен в 1914 году.

topspb.tv Здание завода Лесснера. Кадр репортажа телеканала «Санкт-Петербург»

Как рассказал чиновник телеканалу «Санкт-Петербург», он совершенно случайно, объезжая пробку в другом месте, проезжал 24 сентября на автомобиле мимо заводского здания и заметил поднимающиеся клубы пыли. Макаров четко знает, что, согласно городскому закону, все подобные работы запрещены в субботу и воскресенье.

Остановившись и увидев, что за забором работает тяжелая техника, председатель КГИОП потребовал от производителей работ предоставить документацию на снос объекта, которой у них не оказалось. В наличии было лишь разрешение на установку забора со стороны проспекта.

Позвонив коллегам по комитету и в администрацию Выборгского района, чиновник выяснил, что заключения о необратимом аварийном состоянии здания застройщик не получал, и разрешения на строительство у него нет.

После этого глава КГИОП вызвал на место полицию и добился приостановки работ.

Теперь, по словам Сергея Макарова, состояние здания должны оценить специалисты комитета.

Частный завод купца Лесснера появился на Выборгской стороне после Крымской войны в середине XIX века, впоследствии он стал крупнейшим поставщиком паровых машин для армии и флота. После революции завод «Двигатель» стал одним из предприятий, на котором создавалось отечественное подводное оружие.

Как сообщала пресс-служба Смольного, 18 января 2016 года на совещании у вице-губернатора Игоря Албина заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов рассказал, что на территории завода Лесснера (Большой Сампсониевский, д. 66, литера И) разрабатывалась документация о признании корпуса аварийным, однако собственник после сдачи отозвал документы из КГИОП, обосновав технической ошибкой, и просто снес здание без каких-либо согласований.

Судя по всему, сегодня аналогичная судьба должна была постигнуть еще один исторический корпус.

Согласно статистике градозащитников, в течение последних пяти лет Санкт-Петербург в среднем теряет по три объекта в год, соглашаясь с представленными материалами обследования, признающими здания аварийными.