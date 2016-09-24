Два поезда столкнулись в Алжире
Алжир, 24 сентября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Два пассажирских поезда столкнулись сегодня вечером, 24 сентября, в алжирском городе Бумердес. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в национальной железнодорожной компании.
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Мчящийся поезд
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали не менее 40 человек.
«Столкнулись два пассажирских поезда, следовавших в одном направлении», — говорится в сообщении компании.
В настоящее время на месте аварии работают специальные службы города.