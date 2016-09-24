Москва, 24 сентября, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая 18 сентября была избрана в Госдуму РФ по списку партии «Единая Россия», хотела бы попасть в комитет по безопасности или международным отношениям.

kremlin.ru Наталья Поклонская

«Для меня ближе комитеты, которые связаны с предыдущей моей работой», — цитирует экс-прокурора «Коммерсантъ».

При этом Поклонская добавила, что она готова к любой работе.

«Определит фракция, какой участок работы мне доверят, — сказала она. — Готова ко всему, на любую работу».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года состоялись выборы в Госдуму РФ. Согласно предварительным данным, «Единая Россия» получила конституционное большинство в парламенте (343 мандата).

Кроме того, в новой Госдуме будут представлены КПРФ (42 мандата), ЛДПР (39 мандатов) и «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина», «Гражданская платформа» и один самовыдвиженец.