Москва, 24 сентября, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Будут усилены региональный и проектный блоки партийной работы, ее международные контакты. Кроме того, Дмитрий Медведев предложил соратникам по партии «определиться со своими приоритетами» и в дальнейшем соблюдать принцип «один человек — одна должность».

ER.ru Флаги «Единой России»

«Мне кажется, одно из самых важных достижений последнего времени — «Единая Россия» стала восприниматься как живая структура, чувствительная к ожиданиям людей, вызовам времени. Прошедшая избирательная кампания стала началом важнейшего этапа для нашей партии — формирования партии нового типа», — завил председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального совета партии в Москве в субботу, 24 сентября .

По его словам, успех, достигнутый партией на прошедших выборах побуждает к тому, чтобы внутрипартийной работой заняться на порядок активнее, чем это было раньше.

«Партия — это не просто довесок к государству или какая-то определенная позиция при государственной должности. Поэтому в Генеральном совете Партии предлагаю усилить региональный, проектный и международный блоки, — подчеркнул в ходе своего выступления Дмитрий Медведев.

«Региональный блок. Тот темп встреч с нашими гражданами, который был, нельзя потерять. Тот, кто прошел в Государственную Думу, работает на региональном, на местном уровнях. Надо сохранить этот темп работы и иметь свою территориальную повестку дня, которая плотно связана с проблемами их региона.

Второй блок — проектный. Депутатам необходимо выстроить отношения с представителями тех социальных сред, которые поддержали нас на выборах, чтобы через партийные проекты, которые себя хорошо зарекомендовали, платформы, институт сторонников «Единой России» все, кто разделяет наши взгляды, могли внести свои предложения. Наиболее удачные должны стать законами.

Международные контакты. У нас есть хороший опыт сотрудничества со многими политическими партиями из-за рубежа. Это особенно ценно, когда целый ряд государственных институтов власти в других странах проводит недружественную по отношению к нашей стране политику. А с политическими партиями мы сохраняем очень добрые отношения. Это позволяет нам в целом ряде случаев выходить на какие-то результаты. Поэтому международное сотрудничество надо обязательно продолжить, и гораздо более активно, чем это было до сих пор.

По всем трем блокам нужно будет подготовить предложения. К этому процессу должен подключиться и Центральный исполнительный комитет, тем более что в четверг на пост руководителя Центрального исполнительного комитета партии я предложил кандидатуру депутата Государственной Думы Владимира Бурматова, и Президиум Генерального совета меня поддержал. Уверен, что он привнесет свои идеи в организацию внутрипартийной жизни», — отмечается в выступлении председателя партии.

«Еще одна важная тема — каждый должен определиться со своими приоритетами. Тот, кто занимает высокие посты в Государственной Думе, будет этим заниматься, и ему нелегко совмещать эту работу с руководящими должностями внутри Партии. Я потому и сказал, что мы, может быть, не всегда активно занимались партийной работой, потому что мандат депутата необходимо отрабатывать, надо заниматься законотворческой деятельностью, организовывать эту работу, когда ты не просто депутат, а один из руководителей парламента. Поэтому при распределении обязанностей предлагаю соблюдать принцип «один человек — одна должность». А при распределении руководящих должностей в комитетах Государственной Думы, то есть председателей комитетов, заместителей председателей руководствоваться и другим важным принципом, о котором мы не должны забывать, — нормами о недопустимости конфликта интересов», — подчеркнул Дмитрий Медведев.