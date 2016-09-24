Москва, 24 сентября, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче 8-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 24 сентября на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Хозяева поля повели в счете благодаря голу нападающего Ласины Траоре (3 мин), однако вскоре форвард краснодарской команды Федор Смолов (15) восстановил равновесие.

Таким образом, после 8 туров ЦСКА набрал 18 очков и пока занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с двенадцатью баллами занимает 5-е место.

Российская футбольная Премьер-лига. 8-й тур

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:1.