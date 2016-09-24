Москва, 24 сентября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента РФ Вячеслав Володин готов к исполнению обязанностей спикера Госдумы и успешно справится с этой работой, считает глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который среди российских политиков имеет самый большой стаж парламентской работы.

kremlin.ru Владимир Путин награждает Вячеслава Володина

По его словам, Высший и Генеральный советы и весь актив «Единой России» утвердили сегодня кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VII созыва «единогласно и единодушно.

«Другого и быть не могло», — считает Фарид Мухаметшин, поскольку Вячеслав Володин получил большой опыт парламентской работы в качества депутата и вице-спикера Госдумы, а затем выступил «организатором этой избирательной кампании, ответственным от аппарата президента РФ».

«Человек, добившийся таких успехов, конечно, заслуживает такого одобрения и поддержки», — передает ТАСС слова главы Госсовета Татарстана.

«У меня нет сомнений, что ему удастся найти конструктив со всеми политическими партиями и представителями в Госдуме с его опытом, с уважительным отношением к нему», — подчеркнул Фарид Мухаметшин, напомнив, что предложение президента РФ Владимира Путина к депутатам вновь избранной Думы «поддержали практически все руководители фракций, победивших и представленных в Госдуме седьмого созыва». «Мы, татарстанская депутация, которая присутствовала там, единодушно поддержали это решение», — добавил Мухаметшин.

Глава Госсовета Татарстана также отметил, что Володин долгие годы организовывал парламентскую деятельность, предлагал новые формы работы в избирательных кампаниях, а теперь «сам проявил политическую смелость, пошел в избирательную кампанию».

«Полагаю, что (избрание Вячеслава Володина спикером Думы) пойдет на пользу стране, и он успешно справится с этой задачей, у меня сомнений нет», — заключил Фарид Мухаметшин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, партия «Единая Россия» в субботу, 24 сентября, утвердила кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы VII созыва.

Кандидатуру Вячеслава Володина внес председатель «Единой России», нынешний глава правительства Дмитрий Медведев.

«Предлагаю рекомендовать нашей фракции внести кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы», — сказал Медведев.

Все участники заседания поддержали предложение Медведева.

На должность вице-спикеров Государственной думы VII созыва были предложены следующие кандидатуры: Владимир Васильев, Ирина Яровая, Сергей Неверов и Петр Толстой. Участники заседания поддержали и эти кандидатуры.

Кроме того, на заседании решались вопросы, касающиеся структуры фракции «Единой России» в Государственной думе. Лидером фракции остался Владимир Васильев. Его заместителем по законотворческой деятельности предложено было сделать Андрея Исаева. Другими заместителями и одновременно лидерами внутрифракционных групп стали — Раиса Кармазина, Виктор Кидяев, Николай Панков, Виктор Пинский и Адальби Шхагошев.