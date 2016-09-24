Москва, 24 сентября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Двое неизвестных совершили нападение на работников стоматологической клиники в Москве. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщили в правоохранительных органах столицы.

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Инцидент произошел в пятницу вечером, 23 сентября, на улице Барышиха в районе Митино.

«Накануне вечером двое неизвестных подрались с сотрудниками стоматологической клиники около медучреждения, — говорится в сообщении. — После инцидента напавшие скрылись».

Отмечается, что пострадавшим стоматологам была оказана необходимая помощь прямо на месте ЧП.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину потасовки и проводят мероприятия по задержанию нападавших.