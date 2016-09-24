Тюмень, 24 сентября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс из Евпатории в Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени. Об этом рассказал Life.ru источник в экстренных службах.

pixabay.com Самолёт в аэропорту

Причина вынужденной посадки воздушного судна заключалась в плохом самочувствии одного из пассажиров.

«Предварительно подозрение на сердечный приступ, — сообщил источник. — Ей внезапно стало плохо, личность устанавливаем».

Во время вынужденной стоянки в аэропорту Рощино пассажиры воздушного судна оставались в салоне.