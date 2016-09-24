Херсон, 24 сентября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Представители экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в субботу, 24 сентября, провели акцию на границе с Крымом, заблокировав со стороны Украины трассу ведущую на полуостров. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

dpsu.gov.ua Граница

«Собравшихся было около 150 человек, в основном это были молодые люди в камуфляжной форме с крымско-татарскими и украинскими флагами, — говорится в сообщении. — Также там были флаги «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), звучали националистические лозунги».

В настоящее время участники митинга уже расходятся, но граница с украинской стороны по-прежнему перекрыта.

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