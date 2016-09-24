Москва, 24 сентября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Азиатские государства — прежде всего, Индия и Китай — продолжают демонстрировать лучшие результаты в мире по темпам экономического роста. Возрастающие роль и влияние стран Востока способствуют обновлению сложившихся международных отношений — с другой стороны переформатированию мирового порядка оказывают сопротивление нынешние мировые лидеры. Это приводит к нарастанию геополитического противостояния, что, в свою очередь, требует согласованных действий таких стран, как Россия, Индия и Китай. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом шла речь на Форуме исследовательских центров России и Индии в МГИМО 22−23 сентября, где были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

mil.ru Флаги России и Индии

На открытии форума выступили советник президента России Сергей Глазьев, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, ректор МГИМО МИД России, академик Анатолий Торкунов, посол Индии в России Панкадж Саран, генеральный директор Совета по международным делам Индии Налин Сури.

В мероприятии приняли участие представители ряда значимых индийских центров, таких как Индийского института оборонных исследований и анализа. От России на форуме присутствовали представители Совета по внешней и оборонной политике, Российского Института стратегических исследований, Университет дружбы народов и других институтов и организаций.

В официальных выступлениях говорилось о глубине и традиционности российско-индийского сотрудничества, о многообразии его форм. В то же время и российская, и индийская сторона признавали наличие дисбаланса между уровнем политического и экономического взаимодействия двух дружественных стран.

Возможно, в поиске преодоления этого дисбаланса организаторы форума посвятили первую сугубо экспертную сессию тематике четвертой промышленной революции, вызовам и возможностям, которые она открывает перед Россией и Индией. По-видимому, чтобы продемонстрировать неизвестные партнеру российские заделы в области информационных технологий на сессии выступил с презентацией представитель одного из лидеров на российском рынке, компании «1С».

Последующие сессии были посвящены значимым, но более традиционным темам — обсуждались как вопросы сугубо конкретного двустороннего взаимодействия, так и философско-геополитические сюжеты.

«Запад более не может претендовать на первенство. Россия с Евразийским союзом, Китаем и Индией уверенно теснят «всесильную тройку» — США, ЕС, Японию. Такое развитие встречает ожесточенное сопротивление США и их союзников. Это вызывает серьезное противостояние», — заявил один из ведущих российских специалистов по азиатским проблемам, в прошлом карьерный дипломат, директор департамента Южной Азии Глеб Ивашенцов.

По его словам, в азиатско-тихоокеанском регионе США пытаются усилить свое влияние с помощью Соглашения о торговом партнерстве (ТТП). США очерчивают крупный домен с целью «замкнуть на себя две трети мировой экономики». При этом примечательно, что Россия и Китай из этого процесса исключены.

Тем временем по международным вопросам позиции России, Индии и Китая оказались достаточно близки, страны имеют во многом аналогичные проблемы на пути собственного развития, и «нет оснований полагать, что существующие противоречия не могут быть устранены в рамках сотрудничества». Таким инструментом азиатского сотрудничества, по словам посла в отставке Ивашенцова, выступают Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и проект большой Евразии.

Между тем нельзя сказать, что политика самой России на азиатском направлении после окончания Холодной войны была достаточно последовательной, заметил заведующий Кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов.

Лишь «в 2014 году произошел ментальный сдвиг в российском истеблишенте», указал он. И, по его словам, сейчас уже стало ясно, что «Азии альтернативы нет»: «Именно поворот на восток позволит избежать международной изоляции и смягчить последствия экономических санкций».

На форуме говорилось, что новая доктрина поворота на восток ставит с одной стороны сугубо прагматические цели, а с другой — преследует формирование антизападной парадигмы, чтобы способствовать завершению периода доминирования США в международной политике и экономике.

По словам российских экспертов, если сначала политика Москвы была направлена прежде всего на укрепление отношений с Китаем, то уже в конце 2015 года обозначились перемены в приоритетах — на это указывают крупные внешнеполитические инициативы в нескольких направлениях (АСЕАН, Япония, Республика Корея). Таким образом, политика России приняла более комплексный характер.

В свою очередь председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов добавил, что в Азии наблюдается общее переформатирование международных связей: «Что из этого получится, мы пока не знаем, но то, что они (новые отношения и взаимосвязи) возникают — очевидно».

При этом, по его мнению, именно ШОС содержит все необходимые инструменты и возможности, чтобы служить эффективным регулирующим институтом на азиатском пространстве. «Сейчас, со вступлением Индии и Пакистана, ШОС приобретает другой уровень», — добавил Лукьянов.

Представители индийской стороны выразили обеспокоенность характером внешней политики России по азиатскому направлению — по их мнению, вероятно, в связи с необходимостью создать противовес Западу, Москва по-прежнему ориентируется в первую очередь на интересы Китая. Тем временем Пекин проявляет крайнюю самостоятельность и нередко игнорирует позицию других азиатских стран — в том числе Индии.

Отдельно делегаты обратили внимание на то, что, по их мнению, Россия проявляет чрезвычайный интерес к китайской инициативе «Один пояс и один путь». По мнению индийцев, данный проект в первую очередь направлен на создание более обширного рынка для Китая, в то время как экономическая выгода для других участников в случае реализации этих планов гораздо менее определенна.

Они убеждены, что данная инициатива носит слишком односторонний характер, и хотя она во многом пересекается с проектом ЕАЭС, есть опасность, что в случае реализации своих планов Китай начнет доминировать в Центральной Азии.

Индийские эксперты отметили, что в Сирии Москва занимает достаточно жесткую и независимую позицию, из-за чего, с одной стороны, удалось стабилизировать обстановку в регионе, но с другой — столкнуться с двойными стандартами западных стран. Во всяком случае позиция Россия на Ближнем Востоке отличается логичностью и последовательностью. В то же время, по мнению индийцев, в Азиатско-Тихоокеанском регионе политика России отличается некоторой размытостью, иногда, как отметил один из участников форума, складывается впечатление, что Россия слишком следует в фарватере КНР.

«Индия хотела бы, чтобы Россия укрепила позиции в Азии, конечно, не исповедуя экспансионистских позиций», — подчеркивали индийские участники дискуссии.

По их словам, Индия заинтересована в выстраивании таких отношений, которые опираются на инклюзивность, а не доминирование. Отмечалось, что Индия не призывает Россию становиться посредником в кризисных зонах Азии, однако Москва должна играть важную «стабилизирующую» функцию в геополитике этого огромного региона.

Комментируя вопрос излишне «антизападной» направленности ШОС Федор Лукьянов указал, что в действительности «эпоха, когда можно было заключить альянс с кем-то против кого-то — уже прошла». По его мнению, сейчас каждая страна стремится не собрать большое число союзников, а диверсифицировать сотрудничество, что принципиально отличает ШОС от аналогичных образований — в этом смысле «НАТО не образец альянса, а анахронизм».

При этом «расширение ШОС за счет Индии и Пакистана снимает подозрения о ее возможной трансформации в китайско-российский военно-политический альянс», — пояснил один из российских участников, добавив, что движение к созданию сообщества большой Евразии также «уравновесит рост мощи Китая, поместив его в широкие рамки», при этом это «было бы выгодно и самому Китаю, позволив избежать сплочения соседей против него».

Индийские эксперты в этой связи подчеркнули, что в то время как их страна заинтересована в выстраивании более сбалансированных отношений в Азии, Азиатско-Тихоокеанский регион все больше становится ареной для соревнования между Китаем и США, что может вызвать его дестабилизацию.

Таким образом, российско-индийское сотрудничество следовало бы разворачивать не только в центральноазиатском регионе, но и в АТР. «Индия хотела бы видеть, чтобы Россия еще сильнее развернулась на Азию», — сказали эксперты.

Единодушно российские и индийские эксперты выразили обеспокоенность по поводу развития ситуации в Афганистане. Отмечалось, что возвращение талибов к власти опасно для всех стран региона. Особенно уязвимыми могут оказаться страны Центральной Азии. В этой связи специалисты Института международных исследований МГИМО предложили России и Индии проработать варианты сотрудничества в сфере обеспечения безопасности — не в ущерб российско-китайской дружбе, но дополняющие их.

Дискуссию на форуме вызвал вопрос о роли Пакистана в Афганистане. Российские представители проводили точку зрения, что Пакистан — сложный, подчас опасный, но «реальный игрок», которого Россия не может игнорировать в своей политике.

Эксперты из России обращали внимание на специфику положения своей страны, которая вынуждена учитывать вызовы для своей безопасности, которые приходят не только с юга. Ответы на те или иные вопросы связаны не только с оценкой тех или иных угроз на центрально-азиатском направлении для нас, но и с тем, какие проблемы существуют на других направлениях, поясняли они.

В целом по мнению российских экспертов в Афганистане ситуация складывается очень тревожная и вызывает серьезные опасения за сохранение стабильности прежде всего в тех регионах, за которые Россия несет непосредственную ответственность в рамках договора о коллективной безопасности — в частности, речь идет о трех государствах Центральной Азии, которые граничат с Афганистаном, и, прежде всего, о Таджикистане.

Согласно мнению российских экспертов, существующее правительство Афганистана очень нестабильно, оно раздирается абсолютно теми же противоречиями, что и в свое время просоветское правительство НДПА — противоречиями в том числе на этнической почве.

При этом особенно важно отметить слабость афганских вооруженных сил — ситуация в Кундузе продемонстрировала, что афганские войска без поддержки американцев теряют боеспособность. Это вызывает особую обеспокоенность, так как в северных регионах Афганистана сконцентрировалось большое число международных террористов совершенно разных группировок, которые получают финансирование из разных источников, в том числе стран Ближнего Востока. Позиция США по этому вопросу двойственна, что «создает ситуацию большой неопределенности», признали участники форума.

При подведении итогов мероприятия участники вновь подчеркнули необходимость интенсификации экономических связей между Индией и Россией, а также создания условий для большего взаимного присутствия в информационной среде двух стран, особенно в свете того, что Индия стала одной из самых динамично развивающихся стран Азии — в третьем квартале 2015 года рост её ВВП составил 7,3%. Таким образом данные свидетельствуют, что по темпам роста Индия сейчас обходит даже Китай.