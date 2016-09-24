Москва, 24 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Информация о том, что «Аэрофлот» планирует продать авиакомпанию «Россия», не соответствует действительности. Об этом, как передают «Ведомости», заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

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«Не будем продавать, не планируем», — сказал он.

При этом Савельев не стал комментировать информацию СМИ о том, что от правительства РФ есть поручение проработать вопрос о продаже авиакомпании.

22 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что вице-премьер РФ Аркадий Дворкович обратился в Министерство транспорта России с поручением рассмотреть возможность продать авиакомпанию «Россия» крупнейшей российской авиакомпанией «Аэрофлот».

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