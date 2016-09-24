Воронеж, 24 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Воронежской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Воронежской области.

Evgeniy Bichev Самолёт Ан-2

Инцидент произошел в субботу, 24 сентября, в Терновском районе.

«В районе Дубовицкого пруда Терновского района произошла жесткая посадка самолета АН-2, предназначенного для авиахимработ, — говорится в сообщении. — Производил опыление полей подсолнечника. Есть пострадавшие».

В настоящее время на месте ЧП работают специальные службы.