Махачкала, 24 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Дагестане ликвидированы трое вооруженных боевиков, открывших стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом, как передает РИА «Дагестан», сообщили в пресс-службе МВД республики.

05.мвд.рф Спецоперация

Инцидент произошел в ночь на субботу, 24 сентября, на 1-м км автодороги «Чулат-Сиртыч» в Табасаранском районе.

«При попытке остановить автомашину «Лада Калина» трое мужчин, находившихся внутри, стали стрелять по полицейским, — сказал источник. — Ответным огнем преступники были уничтожены».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности ликвидированных преступников .