Луганск, 24 сентября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Геннадий Цыпкалов, задержанный ранее по делу о попытке переворота в ЛНР, совершил самоубийство. Об этом, как передает Life.ru, сообщил начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР Сергей Рахно.

thebluediamondgallery.com Самоубийство

«Цыпкалов, вероятно, осознав глубину своих преступных действий и осознав, что предоставленная им оперативная информация о круге лиц, участвующих в заговоре с целью свержения законной власти в республике, является безусловно опасной для его жизни, будут предприняты попытки его физической ликвидации находящимися на свободе заговорщиками, совершил самоубийство», — говорит он.

При этом Рахно добавил, что 24 сентября следователи должны были допросить Цыпкалова и устроить ему очную ставку с другим задержанным — одним из руководителей Народной милиции ЛНР Киселевым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил о попытках госпереворота в ЛНР и в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, ввод украинских войск планировался на фоне организации массовых выступлений.

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