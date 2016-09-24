Кито, 24 сентября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Почти четверть из более 2,3 млн латиноамериканских иммигрантов, которые живут в Испании, получают менее 600 евро в месяц, что ниже минимальной заработной платы в этой стране. В итоге, почти полмиллиона мигрантов просто не в состоянии отправлять деньги домой, чтобы поддерживать свои семьи. Такие выводы были сделаны в исследовании подготовленном компанией «Novadays» по заказу Инвестиционного многоцелевого фонда (FOMIN) Межамериканского банка развития.

chensiyuan Латиноамериканцы

Помимо «традиционной концентрации» латиноамериканцев-мигрантов на низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых рабочих местах (60%), к этому прибавились трудности с тем, чтобы вообще найти какую-то работу (22%), сообщает «Эквадор сегодня». Тем не менее, 69% эмигрантов латиноамериканского происхождения, проживающих в Испании, отправляли деньги родственникам в 2015 году. Причем, на 20% больше, чем в 2007 году.

В ходе исследования было опрошено две тысячи человек: уроженцы Боливии, Колумбии, Эквадора, Парагвая, Перу и Доминиканской Республики.