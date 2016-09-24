Пушкино, Московская область, 24 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Подмосковья произошла крупная авария, жертвами которой стали 4 человека. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

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«Предварительно установлено, что 24 сентября около 7:30 мск полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения двигался в районе трассы М-8 «Холмогоры» на автомобиле с пассажиром, — говорится в сообщении. — Нарушая ПДД и эксплуатации транспортных средств он совершил столкновение с автомобилем, в котором находились трое взрослых и двое детей».

Отмечается, что от сильного удара транспортное средство вылетело на обочину, находившиеся в ней супружеская пара, ребенок 2016 года рождения и их родственница скончались. Еще один ребенок, а также пассажирка автомобиля полицейского, госпитализированы.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый виновник аварии задержан.