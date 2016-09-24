Богота, 24 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Колумбийские власти уверены, что подписание мирного договора с FARC-EP даст стране улучшение экономических показателей, рост иностранного туризма и инвестиций. «Мир принесет огромные дивиденды Колумбии, что скажется на дальнейшем росте ВВП от 1,1 до 1,9 процента в год. А также, на росте розничной торговли и промышленности на 20 процентов, туризма на 30 процентов и экспорта на 12 процентов, сообщает El Espectador.

Silvia Andrea Moreno Повстанцы из FARC

Согласно данным Министерства торговли, промышленности и туризма Колумбии которая рассчитывает, что приток капитала в страну утроится. В 2024 году Колумбия получит 36 миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций и экспорта товаров. А доходы от услуг могут составить 61 370 миллионов долларов. К 2018 году планируется получить около 6 миллиардов долларов в иностранной валюте, благодаря туризму; создать 300 тысяч новых рабочих мест; привлечь 5 миллионов иностранных гостей, и провести 556 международных мероприятий, сообщила министр торговли, промышленности и туризма Мария Клаудия Лакоутюр, комментирует Prensa Latina.Колумбия. по причине внутреннего вооруженного конфликта, длительное время входила в различных странах в списки государств, опасных для туризма.

Напомним, что соглашения о мире между правительством Колумбии и леворадикальной группировкой, ставшие итогом почти четырёхлетних переговоров, были достигнуты 23 июня в Гаване. Позднее договорённости с FARC одобрил президент Колумбии, подписав указ об окончательном прекращении огня против повстанцев. Гражданам страны только предстоит дать оценку мирным соглашениям на референдуме, назначенном на 2 октября, писало ранее ИА REGNUM.