Севастополь, 24 сентября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Арбитражный суд города Севастополя полностью удовлетворил иск правительства Севастополя к индивидуальному предпринимателю из Киева Алексею Плясу о сносе самовольных построек на берегу Балаклавской бухты. Об этом говорится в решении суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Снос дома

Суд обязал предпринимателя за счет собственных средств осуществить снос трех самовольных построек на Таврической набережной в Балаклаве.

Речь идет о девяти, семи и шестиэтажных объектах незавершенного строительства. Строения расположены на участке площадью 0,34 гектара — вблизи военно-морского музейного комплекса «Балаклава».

Гостиничный комплекс расположен на расстоянии менее 50 метров от уреза воды

Дело об административном правонарушении в отношении Пляса было возбуждено летом 2014 года по результатам проверки Генпрокуратуры России.

Тогда же в список незаконно возведенных объектов вошли культурный центр «Мыс Хрустальный», дачный кооператив «Научный-7» в районе бухты Омега, яхт-клуб в Казачьей бухте и комплекс «Бухта мечты» в Ласпи — всего девять объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года на мысе Хрустальный в центре Севастополя было взорвано недостроенное 16-этажное здание, которое было признано судом самовольной постройкой.