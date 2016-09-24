Брянск, 24 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Брянской области в приграничном районе были задержаны двое местных жителей, которые пытались перевезти крупную партию оружия. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

pixabay.com Оружие

«Двое жителей Брянской области, 1974 и 1989 г.р., передвигались на автомобиле «Mitsubishi Outlander», — говорится в сообщении. — При осмотре салона транспортного средства были обнаружены и изъяты 11 пистолетов, 6 автоматов, 3 штык-ножа, а также автоматные магазины, пеналы и масленки для чистки оружия».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ведется следствие.