Москва, 24 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Лидер правящей партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании высшего и генерального совета партии, которое проходит сегодня, 24 сентября, в Москве, выступил против совмещения постов в руководстве Государственной думой и собственно партией «Единая Россия».

government.ru Дмитрий Медведев выступает на съезде «Единой России»

На заседании высшего и генерального совета партии Медведев заявил, что каждый должен определиться со своими приоритетами. «Тот, кто занимает высокие посты в Государственной думе, будет, естественно, прежде всего этим заниматься. Ему нелегко совмещать эту работу с руководящими должностями внутри партии», — подчеркнул Медведев.

Также председатель партии предложил соблюдать принцип «один человек — одна должность». при этом сам Медведев совмещает должность председателя «Единой России» с должностью председателя правительства России.

На заседании Медведев подчеркнул, что после выборов правительство страны и «Единая Россия» не станут принимать резких необдуманных решений в социальной сфере и в экономике.

«Может быть кто-то считает, что конституционное большинство в Думе и солидное представительство на региональном уровне дают партии право на проведение непродуманных и не пользующихся поддержкой людей резких решений. Я подчас это слышу. Хочу ответственно заявить — этого не будет», — сказал глава правительства и глава партии.