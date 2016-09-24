Севастополь, 24 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Правительство Севастополя прорабатывает возможность разрешить предприятиям рыбохозяйственного комплекса разведение аквакультуры в некоторых особо охраняемых природных территориях в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Вопрос пересмотра режима использования водных объектов обсуждался на совместном совещании Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и департамента сельского хозяйства города Севастополя и управления природных ресурсов.

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К особо охраняемым природным территориям города Севастополя, отнесены прибрежные акватории Чёрного моря около мыса Сарыч, мыса Фиолент, мыса Лукулл, а также археологического заповедника «Херсонес Таврический».

Разведение аквакультуры в данном случае будет способствовать улучшению экологического состояния прибрежной зоны, так как мидийные фермы являются естественными фильтрами морской воды.

Также обсуждается вопрос о разрешении любительской рыбалки на Чернореченском водохранилище и в прудах по течению реки Чёрной в окрестностях Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе действует госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса, предусматривающая субсидирования предприятий по выращиванию товарной рыбы и морских моллюсков.