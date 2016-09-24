Москва, 24 сентября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» утвердила кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы VII созыва. Решение было принято на заседании высшего и генерального совета «Единой России» сегодня, 24 сентября.

archive.government.ru Вячеслав Володин

Кандидатуру Володина внес председатель «Единой России», нынешний глава правительства Дмитрий Медведев.

«Предлагаю рекомендовать нашей фракции внести кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы», — сказал Медведев.

Все участники заседания поддержали предложение Медведева.

На должность вице-спикеров Государственной думы VII созыва были предложены следующие кандидатуры: Владимир Васильев, Ирина Яровая, Сергей Неверов и Петр Толстой. Участники заседания поддержали и эти кандидатуры.

Кроме того, на заседании решались вопросы касающиеся структуры фракции «Единой России» в Государственной думе. Лидером фракции остался Владимир Васильев. Его заместителем по законотворческой деятельности предложено было сделать Андрея Исаева. Другими заместителями и одновременно лидерами внутрифракционных групп стали — Раиса Кармазина, Виктор Кидяев, Николай Панков, Виктор Пенский и Адальби Шхагошев.