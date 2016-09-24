Володин утвержден «Единой Россией» как кандидат на пост спикера Госдумы
Москва, 24 сентября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» утвердила кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы VII созыва. Решение было принято на заседании высшего и генерального совета «Единой России» сегодня, 24 сентября.
Кандидатуру Володина внес председатель «Единой России», нынешний глава правительства Дмитрий Медведев.
«Предлагаю рекомендовать нашей фракции внести кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы», — сказал Медведев.
Все участники заседания поддержали предложение Медведева.
На должность вице-спикеров Государственной думы VII созыва были предложены следующие кандидатуры: Владимир Васильев, Ирина Яровая, Сергей Неверов и Петр Толстой. Участники заседания поддержали и эти кандидатуры.
Кроме того, на заседании решались вопросы касающиеся структуры фракции «Единой России» в Государственной думе. Лидером фракции остался Владимир Васильев. Его заместителем по законотворческой деятельности предложено было сделать Андрея Исаева. Другими заместителями и одновременно лидерами внутрифракционных групп стали — Раиса Кармазина, Виктор Кидяев, Николай Панков, Виктор Пенский и Адальби Шхагошев.