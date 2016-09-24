Варшава, 24 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. МВД и МИД Польши опровергли заявление о скором возобновления местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью. Напомним, вчера о планах отменить мораторий на льготный режим заявил замглавы МИД Польши Марек Жулковский, выступая на Восточном экономическом конгрессе в Белостоке.

Пограничное управление ФСБ Российско-польская граница

Как сообщают kresy. pl, заявление Жулковского, обнародованное польскими и российскими СМИ, «быстро опровергло Министерство внутренних дел Польши», отметив в сообщении, что возобновления МПП не будет, поскольку так и не устранена основная причина приостановки, а именно вопросы безопасности.

Далее откликнулся и польский МИД, который на запрос телекомпании «TVP-3 Ольштын» ответил, что «МПП по-прежнему, приостановлено на неопределённый срок», а в случае определения даты отмены, население будет проинформировано заранее.

ИА REGNUM напоминает, что льготный режим был заблокирован в июле 2016 года под предлогом соблюдения безопасности на саммите НАТО в Варшаве. Однако затем Польша отказалась возобновлять МПП, мотивируя тем, что некая опасность продолжает исходить от Калининградской области.

Заморозка МПП вызвала волну возмущения в северных воеводствах, поскольку за последние несколько лет там была построена торговая и туристическая инфраструктура, рассчитанная специально для россиян из Калининградской области. Теперь же польскому приграничному бизнесу грозит банкротство.