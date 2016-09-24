Москва, 24 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. «Единая Россия» утвердила кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы VII созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято на состоявшемся 24 сентября совместном заседании высшего и генерального советов партии.

government.ru Вячеслав Володин

Напомним, накануне, 23 сентября, кандидатуру Володина предложил парламентариям президент России Владимир Путин. Как подчеркнул президент, Володин имеет серьезный опыт работы в Госдуме, депутатом III, IV и V созывов которой он являлся, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года занимал пост заместителя председателя законодательного собрания. Кроме того, работая на должности заместителя главы администрации президента, Володин курировал контакты с депутатским корпусом, с лидерами фракций и партиями. Как уже сообщалось, спикер Госдумы предыдущего созыва Сергей Нарышкин назначен на руководящую должность в Службе внешней разведки и откажется от депутатского мандата.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. Согласно предварительным данным, «Единая Россия» получила конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Кроме того, в новой Госдуме будут представлены КПРФ (42 мандата), ЛДПР (39 мандатов) и «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина», «Гражданская платформа» и один самовыдвиженец.