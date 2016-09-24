Севастополь, 24 сентября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Крымские офицеры гражданского флота Украины могут пройти переподготовку на новых тренажерных комплексах Севастопольского Государственного университета (СевГу), для последующего получения международных квалификационных сертификатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор института Кораблестроения и морского транспорта СевГу Дмитрий Бурков.

minsvyaz.ru В Севастопольском государственном университете

Современные тренажерные комплексы для подготовки и тестирования моряков будут закуплены и установлены в СевГУ ближайшей зимой. На это в соответствии с программой развития вуза уже выделено более 45 млн. рублей.

«Тренажеры — обязательное условие обучения будущих морских офицеров гражданского флота по трем направления — вахтенный помощник капитана, механик и электромеханик. — сказал Бурков. — Комплексы соответствуют международным требованиям подготовки плавсостава».

Кроме этого, тренажеры необходимы для переподготовки офицеров гражданского флота, работающих по контрактам в иностранных компаниях — поскольку свою квалификацию моряки должны подтверждать раз в пять лет.

«В Крыму насчитываются около 10 тыс. моряков, которые имели рабочие документы Украины. Сейчас, для того, чтобы ходить под российским флагом, им необходимо поменять старые документы. А для того, чтобы их переоформить, моряки должны пройти повышение квалификации», — добавил директор.

Читайте также: Кому достанется здание бывшего вуза Украины в Севастополе?

Из-за дефицита мест в общежитиях первокурсники СевГУ не начали учиться

Документы моряка российского образца признаются во всем мире, получившие документы имеют право работать на любых судах мира без ограничений.

Как сообщил Бурков, все выпускники морских специальностей СевГУ этого года трудоустроены. Институт Кораблестроения подготовил 252 специалистов, еще 87 человек окончили морской колледж, входящий в состав СевГу.

Студенты вуза проходят плавательную практику на российских и иностранных судах. Сейчас обсуждается возможность заключения договора с Роспортом о морской практике студентов с перспективой их трудоустройства на судах ФГУП.