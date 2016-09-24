Воронеж, 24 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев официально отказался от мандата депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Как заявили в пресс-службе, ЦИК России получит соответствующее заявление в установленные законом сроки.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев

Как напоминает ИА REGNUM, Гордеев возглавлял список «Единой России» на состоявшихся 18 сентября выборах в Государственную Думу VII созыва в региональной группе №24, включавшей Воронежскую, Владимирскую, Рязанскую и Липецкую области.

По заявлению пресс-службы, Алексей Гордеев продолжит работу в должности губернатора Воронежской области.