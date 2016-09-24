Воронежский губернатор отказался от места в Госдуме
Воронеж, 24 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев официально отказался от мандата депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Как заявили в пресс-службе, ЦИК России получит соответствующее заявление в установленные законом сроки.
Алексей Жерносеков ИА REGNUM
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев
Как напоминает ИА REGNUM, Гордеев возглавлял список «Единой России» на состоявшихся 18 сентября выборах в Государственную Думу VII созыва в региональной группе №24, включавшей Воронежскую, Владимирскую, Рязанскую и Липецкую области.
По заявлению пресс-службы, Алексей Гордеев продолжит работу в должности губернатора Воронежской области.