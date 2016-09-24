Хельсинки, 24 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Троих детей российской гражданки Виктории Медведевой, которые были отняты у нее финляндскими органами опеки, покинули детский дом, расположенный недалеко от города Сейнайоки. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил журналистам финляндский правозащитник Йохан Бекман.

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Напомним, 21 сентября стало известно, что финляндская опека забрала у временно работающей на территории страны гражданки РФ Виктории Медведевой троих детей. Это случилось в городе Сейняйоки.

Причиной таких действий стало то, что женщина якобы шлепнула одного из своих детей. Стоит отметить, что все дети являются гражданами России. Медведева запросила помощи у российских властей, дипломатов и новой уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сегодня Бекман сообщил, что накануне поздно вечером все трое детей были освобождены из детдома. Их забрал оттуда отец. Сегодня отец с детьми намерен выехать в Санкт-Петербург. Бекман считает, что власти не будут этому препятствовать. Правозащитник уточнил, что родителям удалось «найти общий язык» и Виктория Медведева вскоре присоединится к бывшему мужу и детям.

Стоит отметить, что случаи изъятия детей у русских родителей в Финляндии довольно часты. Генеральная прокуратура России обращала внимание министерства юстиции Финляндии на подобные случаи.