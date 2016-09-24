Минск, 24 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Фестиваль начался около мемориального комплекса «Курган Славы», после чего колонна байкеров во главе с Лукашенко прибыла к минскому Дворцу спорта, сказано в официальном сообщении. Около дворца, находящегося между двумя минскими резиденциями президента, руководитель постсоветской республики посетил объекты праздника и показательные выступления сотрудников милицейского спецподразделения ДПС «Стрела».

president.gov.by Александр Лукашенко за рулём мотоцикла

«Александр Лукашенко встретился с официальными лицами головного офиса Harley-Davidson и руководителями крупных отделений H. O. G. (Harley Owners Group) из Европы и стран СНГ», — сказано в официальном сообщении.

Президентская пресс-служба проинформировала об участии в параде, посвященном закрытию мотосезона-2016, более 3 тыс байкеров из Белоруссии, России, Прибалтики и Западной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко также принимал участие в мероприятиях с участием мотоциклистов. Тогда журналисты обратили внимание на дорогой Harley-Davidson Лукашенко, отсутствие шлема при езде у водителя и пассажира — малолетнего Николая Лукашенко.