Вашингтон, 24 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Специалисты американской частной аэрокосмической компании SpaceX считают, что наиболее вероятно причиной взрыва ракеты-носителя Falcon 9 1 сентября 2016 года стала большая пробоина в системе подачи гелия. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает CBS со ссылкой на отчет по результатам расследования катастрофы.

U.S. Air Force Старт ракеты Falcon 9

Напомним, 1 сентября этого года на стартовом комплексе во Флориде (США) ракета-носитель Falcon 9 взорвалась во время заправки топлива. Взрыв был довольно мощным. Ракета была полностью уничтожена, также был уничтожен израильский телекоммуникационный спутник AMOS-6 стоимостью $200 млн, который должен был быть выведен Falcon 9 на орбиту.

Глава SpaceX Илон Маск назвал катастрофу «самой трудной и сложной неудачей» компании за 14 лет.

Напомним, SpaceX на данный момент является единственной частной аэрокосмической компанией, которой удалось запустить ракету-носитель собственного производства в космос.