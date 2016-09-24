Калининград, 24 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Несмотря на то, что с начала 2016 года в Федеральной службе судебных приставов России сокращено около 2000 сотрудников, потери качества работы не зафиксировано. Об этом, как, передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 24 сентября, руководитель ФССП Артур Парфёнчиков, прибывший в Калининград с рабочим визитом.

Андрей Выползов ИА REGNUM Руководитель ФССП Артур Парфёнчиков в Калининграде

«Сокращение штатной численности происходит относительно безболезненно и не сказывается на результатах деятельности приставов, — сказал глава ведомства. — Дело в том, что сегодня уже 50% всех документов исполняется за счёт электронных технологий. Именно это позволяет нам без ущерба для службы сокращать личный состав».

В качестве примера оптимизации Парфёнчиков привёл Калининградскую область.

«В Калининградской области взыскание увеличились практически в два раза, при том, что штатная численность была сокращена, — сказал глава ФССП (ранее в своей речи к личному составу калининградских приставов Парфёнчиков озвучил такие цифры: с начала 2016 года в регионе исполнено 200 тыс. судебных решений на сумму более 4 млрд рублей. — ИА REGNUM ). — Этим не может похвастаться ни одно управлении в России по итогам 2016 года».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что глава ФССП прибыл в Калининград, чтобы торжественно вручить региональному подразделению знамя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области.

Выступая с приветственным словом, замполпред президента Владимир Соловьёв произвёл впечатление на собравшихся, заявив: «Значение знамени было отражено ещё в указе Петра Первого, когда говорилось, что за утрату знамени знамённая группа подлежит казни, а часть — расформированию. Вам это не грозит, я говорю это с полной уверенностью».