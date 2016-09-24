Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Армения вместе со странами-посредниками — Россией, Соединенными Штатами и Францией — сопредседателями Минской группы ОБСЕ, продолжит работать в направлении исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на общих прениях 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

mfa.am Эдвард Налбандян

«Сопредседатели предложили достаточно цивилизованную формулу для урегулирования — бюллетени вместо патронов. Предложение, представленное президентами стран-сопредседателей Минской группы, предусматривает определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем юридически обязывающего волеизъявления его населения. Менталитет, который поддерживает средневековое варварство, свидетельством чего мы стали в апреле, вряд ли может принять цивилизованные подходы современного мира», — сказал Налбандян.

По его словам, в этом году отмечается 50-ая годовщина принятия Международного пакта о гражданских и политических правах, а также 30-ая годовщина Декларации о праве на развитие. «Эти важные документы провозглашают, что «все народы имеют право на самоопределение. В соответствии с этим правом они свободно определяют свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие». Широко известно, что Устав ООН подчеркивает уважение к принципу равноправия и самоопределения народов в качестве целей этой организации», — подчеркнул глава МИД Армении.

Агрессивный военный ответ государства на мирные устремления народов к осуществлению своего права на самоопределение, по словам Налбандяна, лишь узаконивает подобное стремление и лишает агрессора любых притязаний на власть над этим народом. «Эксперт ООН по поощрению демократического и справедливого международного порядка справедливо отметил, что вместо того, чтобы воспринимать самоопределение как источник конфликта, вооруженный конфликт следует рассматривать как следствие нарушения права на самоопределение», — отметил и.о. министра.

Вместе с тем он напомнил, что Азербайджан упрямо отказывается признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. В рамках азербайджанской политики этнических чисток и агрессии, начиная с конца 1980-х и начала 1990-х годов армяне подверглись бойне и были изгнаны из своих домов. Лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров назвал это угрозой нового геноцида армянского народа.

«В этом году в начале апреля грубейшим образом нарушив соглашение о прекращении огня, Азербайджан развязал еще одну крупномасштабную агрессию против Нагорного Карабаха, без разбора беря на прицел гражданскую инфраструктуру и население. Среди жертв были 12-летний мальчик и 92-летняя женщина. Взятые в плен трое солдат вооруженных сил Нагорного Карабаха были обезглавлены в стиле ДАИШ (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), что впоследствии было продемонстрировано в городах и селах и распространено посредством социальных сетей. Кроме того, лидер Азербайджана публично наградил исполнителей этого преступления. В ходе обмена телами погибших между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, осуществлявшегося при посредничестве Международного комитета Красного Креста, было зарегистрировано, что на телах, переданных с азербайджанской стороны, были неоспоримые следы пыток и глумлений. Подобные зверства выходят за рамки элементарных норм цивилизованного мира и представляют собой вопиющие нарушения норм международного гуманитарного права», — сказал Налбандян.

Он также назвал те условия, при выполнении которых возможно продолжение мирных переговоров: «Апрельская агрессия серьезно подорвала мирный процесс. Для того, чтобы восстановить доверие к мирному разрешению конфликта должны быть предприняты меры для предотвращения применения силы и создания благоприятных условий для продвижения мирного процесса. Это было главной целью двух саммитов на высшем уровне по Нагорному Карабаху, состоявшихся в Вене в мае и в Санкт-Петербурге в июне. Прежде всего, необходимо осуществить то, что было особенно подчеркнуто и согласовано на этих саммитах на высшем уровне: во-первых, полноценное соблюдение трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня 1994−1995 гг.; во-вторых, создание механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня; в-третьих, расширение полномочий личного представителя Действующего председателя ОБСЕ», — подчеркнул и.о. министра иностранных дел Армении, уточнив, что несмотря на все препятствия, народ Нагорного Карабаха сумел защитить себя и создать свободное и демократическое общество.

Говоря о войне в Сирии, Налбандян напомнил, что Армения неоднократно осуждала преступления, совершаемые ДАИШ (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими группами, которые угрожают безопасности народов региона и за его пределами.

«Война в Сирии оказывает разрушительное воздействие на гражданское население страны, в том числе на национальные и религиозные меньшинства, которые сталкиваются с экзистенциальными угрозами из-за преступлений на почве идентичности. Насилие не обошло и сирийских армян, многие из которых потеряли свою жизнь. Армянские поселения, церкви, школы и культурные учреждения были разрушены. Сто лет назад, после Геноцида армян, армянские беженцы нашли убежище во многих арабских странах. Сегодня тысячи армян, вместе с другими народами Ближнего Востока, вновь вынуждены покинуть свои дома. Более 20 тысяч человек только из Сирии нашли убежище в Армении. Поэтому, мы прекрасно знаем, что значит быть беженцем, и что такое принимать у себя беженцев», — сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.