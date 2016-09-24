Ивантеевка, Московская область, 24 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Виновным в автокатастрофе, которая произошла сегодня на Ярославском шоссе в Московской области оказался пьяный сотрудник полиции. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает НТВ.

freestockphotos.biz Пьяное вождение

Напомним, на Ярославском шоссе вблизи деревни Кощейково в 8:00 столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли четверо, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Выяснилось, что виновником столкновения был сотрудник полиции, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент полицейский задержан. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Виновник ДТП уже уволен из органов внутренних дел. Кроме того, будут уволены его начальники — глава отдела полиции по городскому округу «Ивантеевка», а также его заместитель.