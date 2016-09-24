Москва, 24 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил. что власти США принесли извинения президенту Сирии Башару Асаду за бомбардировку позиций сирийской правительственной армии в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом Лавров заявил сегодня, 24 сентября, в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».

Кукрыниксы. Права человека. 1980

Ведущий спросил главу российского внешнеполитического ведомства, были ли принесены официальные извинения сирийским властям в связи с бомбардировкой позиций сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора, в результате которой погибли 62 сирийских военнослужащих. ранения получили более сотни.

«Да, извинились», — ответил Лавров. Он пояснил, что в ходе переговоров с государственным секретарем США Джоном Керри, американская сторона признала, что авиаудары по позициям сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора были якобы ошибкой. Также американская сторона попросила российскую сторону передать извинения официального Вашингтона за этот инцидент.

Судя по всему, Лавров не верит американцам. Министр подчеркнул, что считает ситуацию с авиаударом по Дейр-эз-Зору по меньшей мере странной. Он напомнил, что в этом районе, в отличии от Алеппо, где линия фронта меняется постоянно, ситуация статична на протяжении более двух лет. Сирийские войска в Дейр-эз-Зоре находятся в окружении боевиков террористической группировки «Исламское государство», там идет позиционная война и линия фронта практически не двигается.

Американцы утверждают, что они ошибочно приняли позиции сирийских войск за позиции боевиков. Однако, стало известно, что американские военные проводили разведку района, по которому потом был нанесен удар, в течение длительного времени. Это косвенно свидетельствует в пользу того, что удар по сирийской армии был нанесен намеренно.