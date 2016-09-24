Москва, 24 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации и вновь переизбранный глава Российского футбольного союза Виталий Мутко пояснил, с чем связано задержание главы Всероссийской организации болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Соответствующее заявление Мутко сделал на пресс-конференции сегодня в московском отеле Holiday Inn, где проходила внеочередная конференция РФС.

Victor Под арестом

Напомним, Шпрыгин был задержан сегодня ОМОНом прямо в туалете отеля Holiday Inn. После задержания стало известно, что в офисах ВОБ проходят обыски. При этом на внеочередной конференции РФС было принято решение исключить ВОБ из структур Союза.

Журналисты спросили Мутко, с чем связано задержание Шпрыгина.

«Мне об этом сказали, что ведется работа по запросу от правоохранительных органов Германии и Франции», — ответил главный спортивный чиновник.

Стоит отметить, что ряд СМИ сообщает о причастности Шпрыгина к массовым беспорядкам 31 января нынешнего года, когда произошла массовая драка между болельщиками «Спартака» и ЦСКА.