Анкара, 24 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moodyʼs приняло решение понизить суверенный рейтинг Турции до «мусорного» уровня Ba1 со стабильным прогнозом. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщается в пресс-релизе агентства.

publicdomainpictures.net Снижение рейтинга

Агентство объявило о пересмотре рейтинга Турции в июле, сразу после неудавшейся попытки военного переворота в этой стране. Аналитики агентства объясняют снижение рейтинга следующими факторами.

Во-первых, Турция вынуждена прибегнуть более широким внешним заимствованиям, что негативно влияет на экономическую ситуацию в стране. Во-вторых, существенно ослабли показатели, которые ранее поддерживали относительно высокий кредитный рейтинг Турции. Речь идет о замедлении экономического роста и устойчивость государственных институтов.

По предварительным данным министерства промышленности и торговли Турции попытка неудавшегося военного переворота обошлась стране более чем в $100 млрд, и эта сумма может возрасти.