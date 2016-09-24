Тайбэй, 24 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. На остров Тайвань надвигается мощный тайфун. получивший название «Меги» («Няньюй»), который может нарушить морское сообщение с соседними островами и континентом. Об этом сегодня, 24 сентября. сообщает Международное радио Тайваня.

go.nasa.gov Тайфун. Снимок из космоса

Синоптики подсчитали, что этот тайфун станет 17-м по счету, который обрушивается на Тайвань в этом году. Местные компании, специализирующиеся на пассажирских морских перевозках уже объявили об отменен рейсов между Тайванем и соседним Зеленым островом и Орхидеевым островом с 26 по 28 сентября.

По данным метеорологического бюро Тайваня тайфун достигнет острова 27 сентября.

Напомним, прошлый тайфун «Меранти» прервал водное сообщение с некоторыми островами на неделю. Жертвой тайфуна на Тайване тогда стал один человек, в материковй части Китая погибли 28 граждан КНР.

По прогнозам синоптиков КНР новый тайфун «Меги» достигнет береговой линии 28 сентября. В настоящий момент тайфун находится в 1780 километрах от побережья и движется к нему со скорость 23 метра в секунду.