Калуга, 24 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Интерактивный стенд, на котором всем желающим предлагается разбить молотком сдвижную часть авиационного фонаря из поликарбоната, изготовленного на Обнинском научно-производственном редприятии"Технология» им. А.Г. Ромашина, был продемонстрирован министру промышленности и торговли России Денису Мантурову в рамках демонстрационной площадки «Гидроавиасалона-2016».

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Демонстрация прочности авиационного стекла, изготовленного в Обнинске

Как сообщил 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель предприятия Сергей Ананишин, федеральный министр отметил успешное представление экспоната авиационного остекления: «Главное, что наглядно и демонстративно», — подчеркнул Денис Мантуров.

Между тем, на «Гидроавиасалона-2016» впервые был представлен проект создания в России Национального центра конструкционной оптики. Он будет сформирован на базе двух предприятий холдинга «РТ-Химкомпозит» — АО"НИТС» и АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».

По мнению экспертов, суммарный эффект от объединения на российских рынках к 2020 году достигнет 3,2 млрд рублей, из которых значительная часть придётся на рынок военной и гражданской авиации (1,5 млрд руб.). Создание центра также позволит отечественным специалистам продвигать высокотехнологичные производства изделий конструкционной оптики на рынки Китая, Индии, Ирана и ряда других стран.