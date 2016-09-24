Москва, 24 сентября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Как и ожидалось, внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС) переизбрала главой организации нынешнего министра спорта России Виталия Мутко. Конференция прошла сегодня, 24 сентября, в московском отеле Holiday Inn в Сокольниках.

archive.government.ru Виталий Мутко

Сперва кандидатов на пост главы РФС было четверо — собственно нынешний глава РФС Виталий Мутко (по совместительству министр спорта РФ), известный в прошлом футболист и тренер Валерий Газаев, а также Игорь Ефремов и Сергей Прядкин.

Перед голосованием Прядкин и Ефремов свои кандидатуры сняли в пользу Мутков.

В итоге за Мутко проголосовали 266 участников конференции (65,2%), за Газаева — 142 (34,8%).

Напомним, Мутко стал президентом РФС в сентябре 2015 года после скандала вокруг тогдашнего главного тренера сборной России по футболу итальянца Фабио Капелло. Также Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 годы.

Как обычно, Мутко произнес довольно экстравагантную речь перед участниками конференции. Он прямо назвал себя «чудиком», потому что берет на себя ответственность и за победы, и за поражения.

«Я не беру только победы на себя, вы не видите меня после Олимпийских игр в Рио, а допинг — это я, Ванкувер проиграли — это я», — практически бил себя в грудь Мутко.

Что касается Газаева, то он давно борется за пост главы РФС, но пока безрезультатно. Газаев справедливо указывает, что вся система российского футбола нуждается в кардинальном реформировании и у него есть программа этих реформ.